Rosà, si interviene sulla ciclabile di Ca’ Minotto

Rosà – La giunta comunale di Rosà ha dato il via libera ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale di Ca’ Minotto, lungo la strada regionale 245 “Della Castellana” in direzione diCastelfranco Veneto. L’intervento poggia sul contributo di 100 mila euro varato dal Ministero dell’interno, volto ad aumentare la sicurezza del patrimonio pubblico con la manutenzione di scuole, strade ed edifici pubblici. Un lavoro aggiuntivo rispetto al programma delle opere triennale, che deve essere messo in cantiere entro il 15 maggio di quest’anno.

Di qui la scelta dell’amministrazione comunale rosatese di intervenire sul percorso ciclabile di collegamento con Rossano Veneto, con un importo che verrà anticipato da una variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale nella seduta dello scorso 18 marzo. Ricordiamo cha rete di oltre 50 chilometri di piste ciclabili che collegano in tutte le direttrici Rosà alle sue frazioni ed al resto del territorio è uno dei primi biglietti da visita del paese.

La pista su cui si va ora ad intervenire è stata realizzata prima del 1997 ed attualmente ha un manto con numerose irregolarità, in parte rattoppate, per un deterioramento dovuto ad agenti climatici, lavori di sottoservizi e normale usura. Il tratto interessato all’intervento è di poco più di un chilometro e si sviluppa parte lungo la strada regionale e parte nella deviazione interna nella direttrice nord-sud. L’intervento prevede la sostituzione di alcuni cordoli danneggiati, la demolizione e rifacimento dell’intero manto in asfalto, la sistemazione di pozzetti e tombinatura di un tratto di fosso irriguo.