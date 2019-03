Ragazzo in bicicletta investito da un’auto

Thiene – Paura a Thiene, ieri pomeriggio, per un incidente stradale nel quale si è temuto molto per un bambino di 10 anni, investito da un’auto mentre era sulla sua bicicletta. E’ successo verso le 15.20, quando un giovane di 24 anni, A.Z., alla guida di Fiat Punto, proveniente dal Santuario Madonna dell’Olmo stava percorrendo via Padre Leopoldo con direzione Marano.

Giunto all’intersezione con via delle Pastorelle, per cause in corso di accertamento, non si è accorto del ragazzo in bicicletta, che proveniente da via delle Pastorelle con direzione Santuario Madonna dell’Olmo, aveva già impegnato l’incrocio, e lo ha investito.

Subito scattati i soccorsi, una ambulanza del Suem 118 accompagnava ragazzino all’ospedale di Santorso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Nella notte la situazione è migliorata e il piccolo ciclista è stato dichiarato stamattina fuori pericolo. Il rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico sono stati effettuati da due pattuglie della polizia locale Nordest vicentino.