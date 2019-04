Pizzicato con hashish e cocaina. 21enne denuciato

Vicenza – Controlli straordinari dei carabinieri un po’ in tutto il vicentino negli ultimi giorni, durante i quali una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed altre quattro per guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza e della stazione di Altavilla Vicentina, la notte scorsa, nel corso di specifici servizi di contrasto di furti, spaccio di stupefacenti e prevenzione delle così dette stragi del sabato sera, hanno pizzicato un 21enne di Albignasego, in provincia di Padova, A.D.C. le sue iniziali, che aveva in auto circa otto grammi di hashish e dieci grammi di cocaina, adeguatamente confezionati in cinque involucri. Naturalmente, come dicevamo, è scattata per lui la denuncia per spaccio.

Poi, un 56enne residente a Vicenza, A.G., è stato sorpreso alla guida in città con un tasso alcoolemico di 1.61 g/l, un 24 di Sarego, M.V 24enne, guidava a Brendola con un tasso alcoolemico di 2.87 g/l, ed infine U.F 52enne, residente ad Arcugnano, era alla guida per le vie di Vicenza con un tasso alcoolemico di 0.82 g/l.