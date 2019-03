Pietro Signoriello nuovo prefetto di Vicenza

Vicenza – Il Consiglio dei ministri ha nominato il nuovo prefetto di Vicenza. E’ Pietro Signoriello e prende il posto di Umberto Guidato trasferito a Brindisi. Diventato viceprefetto nel 2002, Signoriello è stato nominato, cinque anni dopo, viceprefetto vicario alla Prefettura di Grosseto e poi, nel 2010, a Treviso, ultima destinazione prima del capoluogo berico.

“In veste di sindaco e presidente della Provincia mi congratulo con il nuovo prefetto Signoriello per la sua nomina a Vicenza – ha commentato il sindaco Francesco Rucco –. Ci incontreremo presto per iniziare ad affrontare assieme i temi più importanti per Vicenza e per il territorio provinciale, a partire dalla sicurezza. La sinergia tra le forze dell’ordine e gli attori principali che operano sul territorio è, infatti, fondamentale per un’azione davvero efficace. Un ringraziamento doveroso lo rivolgo al prefetto Guidato, per l’ampia collaborazione che c’è sempre stata tra noi, augurandogli buon lavoro nel suo nuovo incarico a Brindisi”.