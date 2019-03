Omaggio a Mina e Battisti nella Festa della donna

Bolzano Vicentino – Un concerto in omaggio a Mina e Lucio Battisti, con band, coristi e musica dal vivo. Tutto questo in occasione della Festa della donna, sabato 9 marzo, alle 21, al Teatro Ariston di Bolzano Vicentino. L’evento, promosso e sostenuto dal Comune di Bolzano Vicentino, è ad ingresso gratuito, a fronte di un’offerta libera in favore della Fondazione Città della Speranza.

“Le offerte raccolte saranno devolute interamente alla Città della Speranza – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi alla persona, Giovanni Calgaro –. I cittadini troveranno anche del materiale informativo da portare a casa, per conoscere le operosità della fondazione, che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo anniversario”.

In apertura di serata, porterà il suo saluto Paola Beggio, consigliera della Città della Speranza. Da diversi anni è stato siglato un gemellaggio tra il Comune di Bolzano Vicentino e la fondazione. “A ricordarcelo – sottolinea il vicesindaco – non c’è soltanto la cartellonistica stradale, ma un legame e una collaborazione che si rinnovano quest’anno in modo particolare”.