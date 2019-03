Nella Giornata verde visite alle aree ex industriali

Vicenza – Domenica 17 marzo, in occasione della Giornata verde di Vicenza, saranno aperte al pubblico e alle visite guidate le aree industriali ex Zambon, ex Valbruna ed ex Beltrame, nelle quali sono in corso operazioni di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee. Sarà un’occasione per conoscere lo stato di realizzazione delle opere, le attività che vengono svolte e scoprire la destinazione futura delle aree. Sono in programma due visite: una al mattino, alle 10.30, con ritrovo alle 10.15, e una nel pomeriggio, alle 14.30, con ritrovo alle 14.15.

La durata di ogni visita sarà di due ore circa. Potranno partecipare al massimo trenta persone per ciascuna fascia oraria. Il ritrovo è previsto all’area ex Zambon, in via dei Cappuccini 40, da dove si partirà a piedi. La prenotazione è obbligatoria, entro le 12 di venerdì 15 marzo inviando un’email all’indirizzo sportellosostenibilita@comune.vicenza.it. Il Comune di Vicenza avverte che è bene munirsi di scarpe comode o scarponi, nel caso dovesse piovere nei giorni precedenti. Ulteriori dettagli sulla bonifica si possono trovare sul sito del comune nella sezione dedicata all’intervento.