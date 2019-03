Marijuana ed hashish in casa. 22enne ai domiciliari

Monticello Conte Otto – Più di 250 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana ed hashish, e 630 euro in contanti sono stati sequestrati nella serata di ieri, domenica 24 marzo, dai carabinieri della Tenenza di Dueville ad un ragazzo di 22 anni, che è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Gli uomini dell’arma stavano effettuando un servizio di pattuglia nel Comune di Monticello Conte Otto quando, in via Leonardo Da Vinci, hanno fermato per un normale controllo un giovane del luogo.

Il ritrovamento di circa 70 grammi di hashish ha indotto i militari ad estendere la perquisizione anche a casa del 22enne. E qui sono stati rinvenuti altri 70 grammi di hashish e 120 grammi di marijuana.

Sostanze che sono state sequestrate, assieme al materiale idoneo al confezionamento delle varie sostanze e a 630 euro in contanti, che potrebbero essere frutto dell’attività di cessione dello stupefacenti.

Il magistrato di turno ha disposto quindi l’arresto del giovane, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sottoponendolo al regime degli arresti domiciliari.