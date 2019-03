Marano, scontro auto-bici. 28enne ferito in codice giallo

Marano Vicentino – Un ciclista di 28 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale di Santorso, in seguito ad un incidente stradale, avvenuto a Marano Vicentino.

Teatro dello scontro che l’ha visto coinvolto questa mattina, l’intersezione tra via Stazione e la strada laterale che conduce proprio alla stazione dei treni.

Non erano ancora le 8 di oggi, venerdì 15 marzo, quando un uomo di 37 anni di Schio, al volante di un’autovettura, una Toyota Yaris, stava viaggiando lungo via Stazione, a Marano, in direzione del centro di quel Comune.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, giunto all’altezza dell’intersezione con la strada che porta in stazione, l’auto dell’uomo si è scontrata con la bicicletta condotta dal 28enne.

Il giovane, cittadino del Bangladesh ma domiciliato a Thiene, stava arrivando dalla stazione e, nel momento in cui sopraggiungeva l’auto, aveva impegnato l’incrocio.

In seguito all’impatto con la vettura, il ciclista è caduto a terra ed ha riportato lesioni da codice giallo. Dall’ospedale di Santorso è giunta una ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, l’ha trasportato al pronto soccorso del nosocomio Alto vicentino. Illeso il conducente dell’autovettura.