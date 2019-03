Marano, parco di via Verdi in abbandono

Dal Comitato Marano Pulita riceviamo e pubblichiamo

Marano Vicentino – In un giro di verifica sullo stato dei parchi a Marano Vicentino, abbiamo recentemente visitato quello situato in via Verdi. Uno spazio ampio, circondato da un bel quartiere residenziale, che dovrebbe essere il punto di ritrovo per lo svago dei bambini ed il relax degli adulti. Anche da questa zona sono invece giunte diverse segnalazioni, di residenti, a lamentare una serie di mancanze che vanno a rendere lo spazio pubblico poco, o per nulla, fruibile.

C’è chi metterebbe a disposizione qualche ora del proprio tempo libero per dare un contributo alla manutenzione. “Le siepi – è stato rilevato – sono troppo sporgenti…” Ed ancora: “La zona di via Verdi la sistemo io, però il Comune deve portare via i rami”. Rimane comunque la situazione di abbandono dello spazio, vissuta da chi ci abita come uno stato di lenta agonia: “Ho la nipotina che vuole sempre andare al parco ma, o perché l’erba è troppo alta o per altri motivi, hanno smontato tutto perché era pericoloso fare giocare i bambini. Cadeva tutto a pezzi”.

Come anticipato, anche in questa zona verde, l’erba viene tagliata molto raramente, durante il periodo estivo, rendendo il parco difficilmente utilizzabile. La scarsa manutenzione, poi, si nota dai rami degli alberi caduti a terra e dal mantello di foglie autunnali che ricopre tutta l’area. Il gazebo circolare con panche interne è semidistrutto e su diverse panchine mancano parti della seduta e dello schienale.

Le attrezzature esistenti sono in cattivo stato di conservazione e, come accennato, i giochi per i bambini sono stati tolti dalla piattaforma, per problemi di sicurezza, e mai sostituiti. Comprensibile quindi il malumore dei residenti, di questo quartiere fortemente abitato, che potrebbero usufruire di questa struttura pubblica diventata, con il tempo, solamente un’area degradata.

Comitato Marano Pulita