Mafie e rifiuti, il plauso dei parlamentari vicentini

Roma – “Complimenti alla Guardia di Finanza per la brillante operazione che, nell’area industriale di Asigliano Veneto, ha portato al sequestro di 900 tonnellate di rifiuti non riciclabili, provenienti dalla Campania. L’occultamento delle balle di materiali nel nostro territorio è l’ennesima prova di come la criminalità organizzata stia cercando di allungare i propri tentacoli anche in Veneto”.

E’ quanto scrive in una nota diffusa oggi la deputata vicentina di Fratelli d’Italia Maria Cristina Caretta commentando l’operazione condotta dalla guardia di Finanza con la quale si è squarciato un altro velo sulla presenza mafiosa nella nostra regione. La parlamentare della destra ricorda infatti che “le cronache riportano sempre più spesso di notizie di reati legati al racket, al traffico di stupefacenti e ora anche allo smaltimento illegale di rifiuti, dietro ai quali immancabilmente le forze dell’ordine riscontrano l’operato della camorra”.

“Proprio a fronte di questi segnali allarmanti – ammonisce Caretta – è doveroso non abbassare la guardia nell’attività di prevenzione e repressione, per non concedere il minimo spazio ad organizzazioni che da tempo hanno messo nel mirino la nostra Regione”.

Anche il deputato leghista Erik Pretto, anche lui vicentino, plaude all’operazione della Guardia di Finanza di Vicenza. “Il nostro territorio – sottolinea -, riconosciuto per grande laboriosità dei suoi cittadini, non può e non deve diventare un luogo di destinazione di rifiuti di provenienza illecita. La criminalità organizzata deve essere fermata grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni, della magistratura e dei cittadini, ai quali chiediamo di segnalare eventuali situazioni sospette”.

“L’ambiente che abbiamo ereditato – conclude Pretto – e il tessuto economico che abbiamo saputo costruire vanno preservati. Auspico che i criminali responsabili di questo scempio paghino duramente. Da parte nostra, promuoveremo il coinvolgimento delle commissioni parlamentari Antimafia ed Ecomafie nella lotta alla criminalità organizzata”.