Madre e figlio travolti da un camion. Grave il piccolo

Marostica – Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, verso le 17, a Marostica. Un camion ha infatti travolto una donna ed il passeggino che era accanto a lei, con un bimbo di poco più di un anno al suo interno. Il piccolo è stato sbalzato fuori dalla carrozzina ed è caduto a terra.

Subito soccorso è stato traportato in elicottero all’ospedale di Padova, dove ora versa in condizioni gravissime. Ferita anche la mamma, ma per fortuna non corre pericolo di vita. Accanto alla madre ed al bambino, c’erano anche il padre ed un altro figlio di 4 anni, entrambi invece incolumi.

Un impatto terribile insomma, una scena agghiacciante per chi vi ha assistito, che sembra sia nata dalla fuga del camion, qualche istante prima, da un posto di blocco della polizia locale. Il camionista insomma avrebbe azzardato, e travolto la famiglia per questo…

L’uomo, un artigiano sessantenne di Thiene che trasportava dei bancali di legno e che, secondo alcune testimonianze, sembrava essere in stato di ebbrezza alcolica, è stato subito fermato e portato al comando della Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, che indaga sulla vicenda assieme alla polizia locale.