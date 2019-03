Lusiana, va a fuoco una casa. Muoiono due cani

Lusiana – Incendio in una abitazione, a Lusiana, ieri sera alle 21.30. E’ successo in via Pilastro e non vi sono stati feriti, né tanto meno vittime umane. Però sono purtroppo morti due cani, mentre altri due animali, due gatti, sono riusciti a salvarsi. Ad accorgersi di quanto avveniva è stato lo stesso proprietario, rientrando a casa, che si è reso conto che era in atto un incendio in una stanza al piano terra, adibita a deposito materiale. L’uomo ha provato con degli estintori a spegnere l’incendio, chiamando anche, nel contempo, i soccorsi.

Subito arrivati i vigili del fuoco, accorsi da Asiago, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento del resto dell’abitazione, che comunque è stata invasa completamente dai fumi della combustione. Al piano di sopra, per questo, sono stati morti i due cani, che hanno probabilmente respirato i fumi nocivi. Salvi invece i due gatti che si trovavano in un’altra stanza, con la porta chiusa.

Il forte calore ha causato il distacco delle malte e del laterizio nella stanza. Quanto alle cause dell’incendio, forse di origine elettrica, sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Interdetto, infine, l’uso dell’abitazione fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità degli ambienti. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate intorno a mezzanotte.