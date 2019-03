La vendita on line è una truffa. 38enne denunciata

Montegaldella – Torniamo a parlare di truffe on line per segnalare che, nella giornata di ieri, venerdì primo marzo, i carabinieri della Stazione di Longare hanno individuato e denunciato quella che ritengono essere la responsabile di un raggiro messo in atto proprio sul web.

E’ infatti con il reato di truffa che, a conclusione delle indagini svolte dai militari, è stata denunciata una donna di 38 anni residente a Carbonera, Comune della provincia di Treviso.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe pubblicizzato su un sito di vendite e aste on line, la vendita di un elettrodomestico. Interessato all’annuncio, un uomo di 47 anni di Montegaldella ha effettuato un bonifico dell’importo di 209 euro a favore di un conto corrente risultato intestato alla 38enne trevigiana.

Incassati i soldi, però, la donna non si sarebbe più fatta sentire, rendendosi irreperibile ed evitando quindi di rispondere ad ogni richiesta di chiarimenti circa il mancato perfezionamento dell’accordo di vendita.