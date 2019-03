Iniziata l’apertura alle auto in corso Fogazzaro

Vicenza – È partita questa mattina, lunedì 18 marzo, l’apertura sperimentale alle auto di un tratto di corso Fogazzaro. L’ordinanza del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, regola l’apertura sperimentale alla circolazione e alla sosta del tratto tra contra’ Busato e contra’ Cantarane, e di contra’ Cantarane tra corso Fogazzaro e stradella Soccorso Soccorsetto, dove la zona a traffico limitato è in vigore dalle 20 alle 9 del giorno successivo, nei giorni feriali, e da maezzanotte alle 24 nei giorni festivi.

Dalle 9 alle 20 dei giorni feriali, quando la strada è aperta al traffico, si può parcheggiare a pagamento sul lato dei civici dispari, negli stalli appositamente indicati. È previsto anche uno stallo per il carico e scarico. Un pannello a messaggio variabile, installato all’incrocio con contra’ Busato, indica l’apertura o meno di corso Fogazzaro alla circolazione ordinaria.

“La sperimentazione – ha precisato il sindaco – durerà sei mesi, poi prenderemo i provvedimenti più opportuni per quest’area. Lo sottolineo in risposta a coloro che questa mattina hanno manifestato il proprio dissenso, ringraziandoli per il carattere pacifico dell’occupazione della strada, ma ricordando loro che il confronto è ancora aperto e non siamo prevenuti rispetto agli esiti. In passato scelte viabilistiche di rilievo sono state prese d’imperio e senza ascoltare nessuno. Noi lo facciamo in maniera democratica, con un test d’analisi e una verifica di fattori obiettivi al termine dei sei mesi. Questo significa rispetto del territorio e di chi lo abita e lo vive. Tanto più la sperimentazione funzionerà, tanto meglio saremo in grado di valutarne gli esiti. Per questo è interesse di tutti che si svolga nella maniera più regolare”.