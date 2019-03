Incidente in autostrada A4. Quattro feriti

Vicenza – Autostrada A4 di nuovo teatro di un incidente, quest’oggi, all’ora di pranzo, poco dopo le 13, tra i caselli di Vicenza est e Grisignano, in direzione Venezia. Vi sono state coinvolte due auto e un automezzo pesante e il bilancio parla di quattro persone ferite, per fortuna in modo non grave.

Oltre ai soccorritori del Suem 118, che si sono occupati dei feriti, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre gli occupanti della Peugeot 3008, un uomo e tre donne sono riusciti a venire fuori autonomamente dall’auto capovoltasi dopo l’urto con il guardrail.

Le quattro persone sono state prese in cura dal personale sanitario e portate in ospedale. Illesi i due occupanti della Mini Cooper e del camion toccato lateralmente dalla vettura.

La polstrada ha effettuato i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre il personale ausiliario dell’autostrada ha canalizzato il traffico sulla prima corsia. Questo ha comportato, naturalmente, rallentamenti ed alcuni chilometri di coda.