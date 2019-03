Grisignano di Zocco – Un uomo è entrato in un bar di Grisignano di Zocco con l’intento di compiere una rapina, ma la resistenza del titolare l’ha indotto ad abbandonare il suo obiettivo e ad allontanarsi a mani vuote. Questo tentativo di rapina è avvenuto in piena notte, verso le due di sabato 30 marzo, al bar Carlos.

Quando, poco dopo, verso le 2.30 i carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo, hanno raggiunto il locale, è stato lo stesso titolare, un uomo di 44 anni di nazionalità cinese e residente a Pianiga in provincia di Venezia, a raccontare quanto gli era appena accaduto.

Un uomo con il volto coperto da un casco e con un coltello in mano era entrato nel bar e gli aveva intimato di consegnargli l’incasso. Richiesta non esaudita dal 44enne, il quale ha reagito impugnando un bastone. E’ seguita una breve colluttazione, comunque senza feriti, che si è conclusa con la ritirata del malvivente, allontanatosi senza rubare nulla ma riuscendo a far perdere le sue tracce.

Le indagini sono ora affidate ai militari della stazione di Camisano Vicentino, competenti per territorio. I militari visioneranno le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sperando di risalire al responsabile della tentata rapina.