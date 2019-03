E’ morto il padre del ministro Erika Stefani

Trissino – Ha destato un cordoglio diffuso, quest’oggi, la notizia del grave lutto che ha colpito il ministro degli Affari regionali Erika Stefani. Il padre Giovanni è infatti morto in un incidente avvenuto durante una gara motociclistica, in Algeria. Le corse in moto erano la sua passione e Giovanni Stefani si trovava nel paese africano già da alcuni giorni per il Tuareg Rally 2019, al quale partecipava nella gara riservata alle due ruote. Motociclista esperto, aveva partecipato a parecchie competizioni internazionali, anche importanti, a cominciare dalla Parigi-Dakar.

“Sono profondamente addolorato da questa tristissima notizia – ha scritto in un messaggio di cordoglia il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Un legame di sincera amicizia e stima mi unisce a Erika e posso solo immaginare la sua grande sofferenza per la perdita di un papà che le è sempre stato vicino, che l’ha cresciuta, incoraggiata nelle sue attività professionali e politiche, amata. Un uomo dinamico, attivo, che ha coltivato fino all’ultimo la straordinaria passione per i motori e le gare motociclistiche in particolare”.

“Ho avuto la fortuna di conoscere il papà di Erika – continua Zaia – e di apprezzarne lo spirito di iniziativa, l’impegno nel lavoro e nel suo mestiere di macellaio, l’attenzione per i valori sportivi, essendo stato a lungo anche il presidente dell’hockey Trissino. In una sola parola un Veneto, un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia e anche per le sue passioni. Esprimo le mie condoglianze a Erika, alla mamma, al fratello e a tutti i suoi familiari, interpretando anche i sentimenti di profondo cordoglio di tutti i colleghi della giunta regionale”.

Profondamente dispiaciuta per la tragedia che ha colpito il ministro Erika Stefani anche la senatrice vicentina del Pd Daniela Sbrollini. “All’amica, prima ancora che collega – ha scritto in una nota la parlamentare dem -, dedico un pensiero affettuoso. Proprio nel giorno in cui si festeggiano i papà, Erika perde un riferimento affettivo importante, una persona che l’ha accompagnata nella vita e le ha trasmesso proprio la passione per la moto. In questo momento so che non ci si riesce a capacitare. E che nemmeno le parole riescono a portare conforto. Cara Erika, usa tutta la forza che hai sempre dimostrato per ricordare tuo padre con un sorriso”.

“Una brutta notizia, che rende triste questa giornata dedicata ai papà – è invece il commento del sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, Francesco Rucco -. So quanto l’amica Erika fosse legata al padre, grazie al quale e con il quale ha superato tanti momenti difficili, e quanto lui fosse orgoglioso di una figlia partita da un paesino vicentino e diventata ministro a Roma. Un decesso improvviso e tragico e per questo ancor più difficile da accettare. Tanto più che è successo durante una competizione motociclistica, una grande passione che Giovanni Stefani ha trasmesso anche alla figlia”.

“A nome mio personale e delle amministrazioni comunale e provinciale – ha concluso Rucco – esprimo profondo cordoglio e vicinanza al ministro Erika Stefani e alla sua famiglia. Un ministro che abbiamo imparato ad apprezzare per la competenza e per l’attaccamento al proprio territorio e alle proprie radici. Valori che di certo ha imparato da papà Giovanni, uomo di sport e grande lavoratore, di cui l’intera comunità trissinese sentirà la mancanza”.