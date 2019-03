Due incontri sulla comunicazione online

Thiene – “Da 0 a 100 di un progetto di comunicazione online”, è questo il titolo di due incontri promossi dal progetto Focus Est di Confartigianato imprese Vicenza, rivolto alle imprese della comunicazione, per favorire la conoscenza di nuovi strumenti dedicati alle aziende del settore. Come si comunica sul web? Come lanciare un nuovo marchio, prodotto o servizio sul digitale? Come farsi conoscere usando i canali social? Si può vendere online senza avere un negozio fisico?

A queste e ad altre domande cercheranno di rispondere i due appuntamenti del corso di strategia digitale, che si terranno a Thiene con l’esperta Futura Pagano. Nel primo incontro, fissato per il 15 marzo, saranno affrontati i temi: raccogliere il brief dal cliente (uno strumento per farlo), digital model canvas: razionalizzare la fase di analisi di un progetto (laboratorio), le caratteristiche di una proposta: come costruire passo dopo passo lo storytelling della proposta al cliente (laboratorio), il team: organizzazione del team di un progetto di comunicazione, pianificazione: gantt, asana e piano di workflow.

Nel secondo appuntamento, in programma per il 22 marzo, saranno invece approfonditi gli argomenti: Touch point: il sito web, la landing page, I canali social; social media marketing e management: principi chiave della comunicazione sui social, la gestione della community e dell’adv; Email marketing (tool e principi di marketing automation); SEO e piano editoriale; reportistica: quali kpi dobbiamo misurare e come. Concluderanno il percorso l’analisi di case histroy e un laboratorio pratico. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, a Villa Fabris.