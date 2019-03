Donazzan: “Cariverona penalizza Vicenza”

Vicenza – “Nessun progetto vicentino finanziato dalla Fondazione Cariverona tra i 26 ritenuti meritevoli nell’ambito della ricerca scientifica in sanità. A quanto espresso dal direttore generale della Ulss di Vicenza, Giovanni Pavesi, aggiungo il mio particolare dispiacere nel vedere come la qualità ineccepibile delle proposte presentare dalla Ulss 8 Berica siano state ignorate”

E’ questo il commento dell’assessore regionale del Veneto, Elena Donazzan, al mancato finanziamento da parte di Cariverona dei tre progetti proposti dalla ULSS Berica. Secondo l’assessore “vengono così disattese, di fatto, le finalità di questa specifica fondazione bancaria nata dalle Casse di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona ed i cui territori, da statuto, devono essere interessati dai finanziamenti della Fondazione stessa”.

“È eccessivo probabilmente – continua Donazzan – il peso dei veronesi in Fondazione, visto che su 26 progetti finanziati ben 19 rispondono a quel territorio. Il peso dei vicentini in Fondazione deve invece aumentare. Vicenza e il vicentino non possono accettare questa disparità di trattamento”.