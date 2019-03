Vicenza – Come già documentato in un’altra pagina del giornale, dopo il crollo del controsoffitto, l’edificio che ospita l’ufficio postale di via del Mercato Nuovo, a Vicenza, risulta completamente inagibile. Subito sono partiti verifiche e rilievi sullo stabile, ma altrettanto celermente l’amministrazione comunale e il direttore dell’ufficio di Poste italiane hanno lavorato per trovare una soluzione, così da ripristinare, nel più breve tempo possibile il servizio.

“Entro la prossima settimana, o, al massimo, all’inizio di quella successiva – assicura infatti una nota di Poste italiane – sarà attivato in viale del Mercato Nuovo un ufficio postale temporaneo, con un numero di sportelli adeguato ad accogliere la numerosa clientela che quotidianamente utilizza l’ufficio postale Vicenza 6”.

“Nel frattempo, per consentire ai cittadini di accedere ai servizi, saranno potenziati gli altri uffici postali della città. In particolare, da domani martedì 26 marzo, l’ufficio di via Pecori Giraldi (Vicenza 8), sarà aperto con orario prolungato dalle 8.20 alle 19.05. Questo si ripeterà dal lunedì al venerdì; il sabato l’ufficio sarà aperto fino alle 12.35”.

“Sarà inoltre ampliato il numero di sportelli nell’ufficio postale di via IV novembre (succursale Vicenza 2, aperta dalle 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì; sabato fino alle 12.35) e negli altri uffici postali del centro storico: via Cattaneo e Contrà San Marco, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.