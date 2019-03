Contributi Inail, buone notizie per le imprese

Vicenza – “Il decreto interministeriale, firmato dal ministro del Lavoro, relativo al contributo annuale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha introdotto una significativa novità per le aziende del commercio, servizi e turismo: sostanzialmente, le tariffe Inail pagate dalle imprese del terziario, godranno di un importante taglio, dato dalle nuove aliquote, per tutti coloro che lavorano, siano essi soci, collaboratori familiari o lavoratori dipendenti”.

Lo rende noto la Confesercenti del Veneto centrale, attraverso la responsabile dell’Area lavoro Elena Cassaro, che segnala come tutto porterà ad un abbassamento del cuneo fiscale, che per molte imprese supererà il 50% consentendo un forte risparmio.

“Ad esempio – spiega Cassaro – nell’ambito della ristorazione, un cameriere a tempo pieno assunto al quinto livello che fino al 2018 costava all’azienda 435 euro di contributo annuale Inail, da quest’anno costerà 196 euro quindi con un 55% di risparmio”.

“L’importante taglio, come detto – conclude la Cassaro -, si applicherà oltre ai dipendenti anche a tutti i soci e collaboratori familiari partecipanti all’attività dell’impresa. Ci sembra un’importante vittoria per tutte le nostre micro e piccole imprese che, pur essendo tali, non trascurano tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e gli altri oneri economici, e che di fatto fino a oggi hanno pagato premi ingiustificatamente alti”.