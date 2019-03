Concerto di fiati nel “Sabato musicale” del Pedrollo

Vicenza – Domani, sabato 16 marzo, alle 17, per “I sabati musicali”, rassegna concertistica del conservatorio di Vicenza Arrigo Pedrollo realizzata in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana a Palazzo Cordellina,si terrà il concerto degli allievi del dipartimento di strumenti a fiato dell’istituto musicale vicentino. Il programma di questo nuovo appuntamento prevede inapertura il tempo Allegro, dal Concerto n. 3 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra Kv 477 di Wolfgang Amadeus Mozart, in una riduzione per corno e pianoforte, suonati rispettivamente da Michele Orlando e Matteo Dal Toso.

A Irene Parente (flauto) e Riccardo Atanasio (pianoforte) il compito invece di interpretare il Concerto n. 7 in mi minore per flauto e orchestra di François Devienne (1759-1803), compositore francese non noto al grande pubblico ma brillante esempio dello stile concertante classico.

Chiude il concerto del sabato pomeriggio vicentino il trio composto da Tommaso Gasparoni (oboe), Giorgia Signoretto (oboe) e Alberto Vignato (corno inglese), con l’esecuzione della Suite per due oboi e corno inglese op. 6 di Nicholas Blake (1949-1969) e il Trio I op. 38 per due oboi e corno inglese di Franz Moser (1880-1939). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.