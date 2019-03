Con lo scooter contro un palo. Muore 17enne

Breganze – Morire a 17 anni tornando a casa in scooter in una notte di marzo. E’ purtroppo successo la notte scorse, verso le 2.45, a Breganze, dove un ragazzo di 17 anni, Andrea Novello, ha perso la vita in via San Felice, schiantandosi con il suo mezzo a due ruote contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il giovane era da solo al momento dell’incidente e tornava a casa sua, che era ormai poco lontano. Ancora da chiarire cosa sia successo, ovvero l’esatta dinamica dello schianto, che è stato molto violento e che non ha lasciato scampo al 17 enne, morto sul colpo. Nulla hanno potuto fare per lui infatti i sanitari del Suem 118, salvo certificarne il decesso.