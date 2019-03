Calcio, Vicenza in trasferta contro il Südtirol

Vicenza – Nuovo delicato impegno domani per il LR Vicenza, in una trasferta in Alto Adige che la vedrà confrontarsi, con fischio d’inizio alle 14.30, con il Südtirol, una delle formazioni più convincenti del campionato. E’ una squadra molto fisica quella altoatesina, concreta ma anche ben messa in campo e determinata, e i biancorossi devono fare appello a tutto il loro carattere, essere altrettanto determinati, se vogliono portare a causa un risultato positivo.

Tra l’altro il periodo, come si sa, non è dei più felici per il club di via Schio, ed una vittoria farebbe morale, ed è questo un aspetto essenziale in fase delicata come quella attuale. Sarebbe importante anche per arrivare alla sera del 27 marzo con la carica giusta, ed affrontare al meglio anche l’altro importante appuntamento, quello con la semifinale di Coppa Italia contro il Monza, al centro per altro di polemiche d’altro tipo, ovvero quelle riguardanti i biglietti di accesso allo stadio che sembrano essere negati ai tifosi biancorossi.

Per quanto riguarda la partita di domani, quella contro la squadra di Bolzano che, merita ricordarlo, è quinta in classica ed ha nove punti più dei biancorossi, ecco la lista dei giocatori convocati da mister Colella. Saranno assenti l’infortunato Leonardo Zarpellon e Ardit Gashi, convocato nella Nazionale Under 21 del Kosovo.