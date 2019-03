Calcio, il Vicenza riceve la visita dell’Imolese

Vicenza – E’ di nuovo sfida di campionato allo stadio Menti, domani pomeriggio, alle 16.30, per il LR Vicenza, che riceve la visita dell’Imolese dopo la vittoria di mercoledì sera nella sfida di Coppa Italia contro il Gozzano. Se non è stata una vittoria scaccia crisi, quella di coppa è stata quantomeno una serata che ha fatto morale ed ha ridato fiducia ad una squadra che attraversa un periodo certamente delicato, negativo. Domani si saprà se questo periodo nero è finito, e se i biancorossi possono tornare ad esprimersi ad un livello in linea con le aspettative.

Lo stato di salute della squadra è buono, sono infortunati solo Marco Martin e Simone Salviato, che per domani non sono convocati, così come non sarà in campo lo squalificato Nicola Bizzotto. Ecco comunque la lista dei 22 giocatori biancorossi a disposizione di mister Colella per la sfida contro l’Imolese.

Quanto all’avversario di domani, l’Imolese è una formazione che sta facendo molto bene, una squadra che, anche un po’ a sorpresa, si sta rivelando tra le più convincenti del campionato, e non a caso occupa una posizione di alta classifica. Non ne è sorpreso Colella che, nel consueto incontro con la stampa, ha avuto oggi parole di elogio per il team romagnolo. Ha ottimi giocatori, ha sottolineato il tecnico biancorosso, e soprattutto sono riusciti a dare alla squadra omogeneità ed a farla giocare bene in tutti i reparti.