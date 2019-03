Calcio, il Vicenza riceve al Menti la Ternana

Vicenza – Un Vicenza reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia, ad opera del Monza, in due partite sfortunate e dall’esito anche un po’ ingiusto, incontra domani pomeriggio, allo stadio Menti, alle 16.30, la Ternana, un’altra delle grandi deluse del campionato, tra le favorite ai nastri di partenza ma poi persasi per strada per altro con vicende quasi surreali.

Una Ternana comunque che si sta riprendendo, e che potrebbe essere quindi un brutto cliente domani pomeriggio per i biancorossi, anch’essi alle prese con una stagione che è stata un percorso ad ostacoli, quantomeno “pieno di curve”, per usare le parole del mister, Giovanni Colella.

Comunque, ci si avvia verso l’ultima fase del campionato, quella che deciderà quali saranno le squadre che si giocheranno la promozione ai play off, ed il Lane, sotto questo aspetto, non avendo più gli impegni di coppa, potrebbe avere d’ora in poi vita più facile, sul piano dell’energia disponibile e della concentrazione.

Già quello di domani sarà un test importante, al quale i biancorossi giungono tutto sommato in buone condizione, salvo qualche acciacco ed un po’ di stanchezza in alcuni giocatori. Questa la lista dei convocati da mister Colella per la gara contro la Ternana. Assenti l’infortunato Leonardo Zarpellon e lo squalificato Simone Guerra.