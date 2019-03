Breganze, ex dirigente sportivo muore a 51 anni

Breganze – Lutto nel mondo dello sport vicentino e nella comunità di Breganze. Per un improvviso malore infatti è morto Riccardo Saugo, conosciuto anche come “Jimmy“, 51enne molto noto soprattutto nell’ambiente dell’hockey su pista per essere stato per anni vicepresidente della società Hockey Breganze, dove era un punto di riferimento per giocatori e addetti ai lavori. A stroncarlo è stato un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo, ed a nulla è servito il lungo intervento chirurgico con cui si è tentato di salvargli la vita.

“L’Asd Hockey Breganze – ha scritto la società sportiva sulla propria pagina Facebook – porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Riccardo Saugo (Jimmy) per la sua improvvisa e prematura scomparsa. Jimmy è stato vice presidente del Breganze per sette anni prima dell’attuale presidenza, ed ha contribuito con il suo lavoro ed impegno alla crescita sportiva della Società”. Il funerale si terrà lunedì 11 marzo, alle 15, nella chiesa del duomo di Breganze.