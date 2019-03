Bertoliana, il Pd: “Sede da migliorare subito”

Dal gruppo consiliare, a Vicenza, del Partito Democratico e dei Giovani Democratici, riceviamo e pubblichiamo…

*****

Vicenza – A dicembre i Giovani Democratici hanno organizzato una raccolta firme, sottoscritta poi da quasi 500 persone, per il miglioramento della sede centrale della biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. La petizione chiedeva all’amministrazione tre semplici cose: allungare l’orario di apertura della sede centrale, aumentare i posti a disposizione degli studenti e migliorare l’illuminazione, il condizionamento estivo ed invernale, la quantità delle prese elettriche, la qualità di banchi e sedie.

La proposta è stata formalizzata durante il consiglio comunale di ieri, con un ordine del giorno presentato dal consigliere Marchetti e sottoscritto da tutte le opposizioni. Purtroppo la maggioranza ha bocciato la proposta sostenendo la tesi che, in vista della realizzazione della nuova sede della biblioteca, non abbia senso investire nella qualità degli ambienti attuali.

Concordiamo sulla necessità di dotare la Bertoliana di nuovi spazi, in quanto la sede storica di San Giacomo e quella di Palazzo Costantini non sono in grado di offrire i servizi di una moderna biblioteca. Non abbiamo pregiudiziali nemmeno riguardo al trasferimento presso la sede dell’ex tribunale, e auspichiamo anzi che si possa passare a breve dalle parole ai fatti, con progetti concreti e realizzabili su cui poterci confrontare.

Nel frattempo però le attuali sedi, centrali e periferiche, utilizzate da centinaia di cittadini sia per motivi di studio che di consultazione e ricerca, non possono essere dimenticate. Il voto contrario di ieri, che rinvia a data da destinarsi investimenti necessari per gli studenti, il futuro e la cultura, dimostra ancora una volta la poca attenzione che questa amministrazione pone nei confronti dei giovani e delle loro richieste.

Gruppo Consiliare Pd e Giovani Democratici – Vicenza