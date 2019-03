Bassano, una serata su separazione e genitorialità

Bassano del Grappa – “Oltre il rancore: quando mamma e papà si separano”. E’ questo il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 29 marzo, a Bassano, presso la Sala Tolio di via Jacopo da Ponte 37, realizzato dal comune bassanese, più nello specifico dall’assessorato alla persona, famiglie e casa- L’’incontro è gratuito ed aperto a tutti, ed è tenuto da Silvia Padino e Simona Vignola, psicologhe psicoterapeute che da anni lavorano presso il Centro adolescenza dell’Ulss, e dall’avvocato civilista Emanuela Vanzetto.

Non so cosa fare, ho paura che i figli soffrano. Nn so cosa rispondere alle loro domande. Come reagisco alla loro rabbia o al loro silenzio? Cosa succede nella loro mente? Sono questi alcuni tra i dubbi e le domande che saranno al centro di questa serata bassanese su separazione e genitorialità.

Nel corso dell’incontro, della durata di circa 90 minuti, si daranno informazioni e indicazioni, anche di natura pratica, su una corretta gestione delle criticità emergenti nel rapporto con i figli, in riferimento non solo al momento della separazione ma anche alle problematiche specifiche che possono incontrare il genitore separato e i figli del divorzio nei mesi e negli anni successivi. Verranno presentate modalità di comunicazione efficace in relazione alle diverse età e fasi di crescita dei figli e alcuni strumenti di intervento come il gruppo terapeutico e la pratica collaborativa.

“Siamo felici – sottolineano le relatrici – di incontrare la cittadinanza su una tematica su cui il confronto diventa sempre più importante e prezioso, tematica che ci troviamo ad affrontare ormai ogni giorno nella nostra pratica professionale”. Per questo motivo sarà lasciato ampio spazio a momenti di discussione e confronto con il pubblico, nell’ottica di privilegiare una modalità interattiva di conduzione della serata.