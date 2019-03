Bassano, si farà un nuovo impianto per il calcio

Bassano del Grappa – La giunta comunale di Bassano, nell’ultima seduta, ha approvato lo studio di fattibilità per i lavori di realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica, con tribune, in quartiere Prè. Il progetto, proposto dall’associazione sportiva F.C. Bassano 1903, prevede la realizzazione di nuove tribune per circa 200 spettatori, di un campo da calcio regolamentare in erba sintetica completo di impianto di illuminazione, l’adeguamento degli spogliatoi esistenti e la sistemazione dei percorsi e degli spazi esterni tra il campo e le tribune, completo di pavimentazione e pompeiana esterna di collegamento degli edifici e degli impianti sportivi.

La spesa complessiva prevista è di 1,07 milioni euro, per un’opera inserita tra quelle da realizzare nel 2019. “Siamo particolarmente soddisfatti di questo progetto – ha commentato il sindaco Riccardo Poletto – che permetterà di sistemare un campo da calcio a beneficio principalmente delle squadre giovanili e, allo stesso tempo, permetterà di risparmiare in futuro sui costi di manutenzione”.

“Si tratta di un progetto innovativo – hanno poi messo in evidenza gli assessori Roberto Campagnolo e Oscar Mazzocchin –, anche dal punto di vista tecnico e della sostenibilità, che andrà a potenziare le strutture a disposizione dei giovani e che dovrebbe diventare la sede della scuola di calcio di Bassano”. Nell’ambito dell’intervento verrà sistemato anche un secondo campo da calcio, in erba. Martedì prossimo l’amministrazione comunale presenterà il progetto a Fabio Campagnolo, presidente della società F.C. Bassano 1903, e ai rappresentanti del quartiere.