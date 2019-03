Vicenza – Vittoria molto sofferta, e per questo forse ancora più bella, quella conquistata ieri dalla Velcofin interLocks Vicenza. Al palasport cittadino di viale Goldoni, le biancorosse hanno infatti piegato 58-55 le biancoverdi trevigiane della Polyglass Ponzano, di Ponzano Veneto.

La partita, in calendario per il 22esimo turno del girone Nord della seria A2 femminile, è stata davvero molto equilibrata, sempre comunque con un costante, seppur lieve, vantaggio delle padrone di casa: il primo quarto è terminato 13-12, 30-26 il secondo e 44-38 il terzo.

La svolta in direzione di Vicenza è arrivata a tre minuti dalla fine. Sul punteggio di 52-50 per le trevigiane (dopo l’ennesimo canestro di Ciabattoni), le ragazze di Corno hanno infatti compiuto una grande prova di forza, piazzando un decisivo 8-0 (Ferri, Santarelli, Chicchisiola), che ha portato il tabellone sul 58-52 a 12 secondi alla fine.

Dodici secondi. Tempo sufficiente per riaprire una partita. Nel possesso successivo, appannaggio delle biancoverdi, Giada Colombo sigla infatti il canestro del -3, 58-55. La palla passa alle biancorosse, subito fermate dal fallo sistematico di Ponzano.

Dalla lunetta Federica Destro fa 0/2, Ciabattoni agguanta il rimbalzo per l’azione fondamentale della gara, quella che potrebbe sancire la parità, ma Chicchisiola ruba palla e l’assalto di Ponzano si chiude con un nulla di fatto. Vicenza porta a casa una vittoria importantissima dopo le tribolazioni legate agli infortuni delle ultime settimane.

“Bravissime le mie giocatrici – ha commentato nel post partita l’allenatore della VelcoFin, Aldo Corno -. Non è da tutti giocare senza due pedine fondamentali come Matic e Stoppa e con Anna Colombo a mezzo servizio. È stata una vittoria del cuore e della difesa. Ancora una volta la zona 1-3-1 schierata nel secondo tempo ha dato i suoi frutti”.

La speranza, in casa Vicenza, è quella di riuscire a recuperare Ivona Matic già per il prossimo impegno di campionato, di nuovo in casa, contro Albino. Per rivedere sul parquet Valentina Stoppa, invece, bisognerà aspettare ancora.

Vicenza: Chicchisiola 3, Destro M. 10, Monaco 2, Colombo A. 9, Destro F. 2, Stoppa ne, Mioni ne, Gamba 2, Ferri 13, Santarelli 13, Zanetti 2, Sartore ne

Ponzano: Ciferni ne, Vidor ne, Colombo G. 5, Zecchin 2, Ciabattoni 22, Zamuner ne, Schiavon 2, Coser 2, Gobbo 12, Vian 6, Zanatta ne, Brotto 4