Basket, VelcoFin Vicenza cerca il tris a Moncalieri

Vicenza – Trasferta in Piemonte, in provincia di Torino, per la VelcoFin InterLocks Vicenza. Sabato sera (palla a due alle 20.30) al palazzetto dello sport Einaudi, le biancorosse affronteranno le padrone di casa dell’Akronos Moncalieri.

La contesa, in calendario per la 24esima giornata del girone Nord, opporrà alle vicentine una formazione rivelazione del torneo. Alla loro prima stagione in A2, infatti, le piemontesi occupano il quarto posto in classifica, con 32 punti, contro i 26 delle beriche.

All’andata finì 46-52 per l’Akronos e fu match aspro e combattutto. “Sarà così anche domani – ha sottolineato l’allenatore biancorosso, Aldo Corno -. Moncalieri è una squadra molto fisica che gioca duro ed aggressivo”.

“Sabato scorso, ad esempio, la compagine guidata da coach Paolo Terzolo ha sconfitto, con 15 punti di scarto, Castelnuovo Scrivia e prima aveva violato Udine: risultati da tanto di cappello”. Sembra dunque che le piemontesi si siano lasciate alle spalle il momento poco felice che le aveva viste perdere in casa con Varese, ultima in classifica, e a Ponzano di un punto (83-82) dopo un tempo supplementare.

In casa vicentina, comunque, regnano ottimismo e tranquillità. Nessuna paura, anzi tanta voglia di confermare il settimo posto in graduatoria: una vittoria lo renderebbe quasi inattaccabile. Valentina Stoppa ha ripreso gli allenamenti con prudenza e gradualità, ma sarà difficile vederla in campo domani. Bene, invece, Ivona Matic che ad ogni allenamento sta migliorando e recuperando la migliore forma fisica.