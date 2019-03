Basket, la VelcoFin Vicenza cade a Moncalieri

Moncalieri (Torino) – Niente tris di vittorie per la VelcoFin InterLocks Vicenza. Ieri sera, al palazzetto dello sport Einaudi di Moncalieri, le biancorosse si sono dovute arrendere (53-41 il risultato finale) alle padrone di casa dell’Akronos. La vittoria conquistata da Moncalieri nella 24esima giornata del girone Nord di basket femminile è stata meritata, ma è giunta al termine di una partita aspra, combattuta e molto più equilibrata di quanto non dica il punteggio finale.

Sul 44-39 al giro di boa dell’ultimo periodo, infatti, la VelcoFin non ha saputo sfruttare l’occasione per accorciare e rimettere in discussione il risultato ed è stata punita da Cordola. Poco dopo, sul 46-41, è stata ancora Cordola a riallungare e a chiudere, in pratica, la gara. Da lì in avanti Vicenza non ha più avuto la forza di reagire e, con un perentorio 7-0, basket le padrone di casa hanno staccato definitivamente le ospiti.

Riavvolgendo il nastro dell’incontro, l’avvio del primo periodo è tutto piemontese: l’Akronos azzanna subito il match e al quarto conduce per 10-2. Sull’11-5, però, Vicenza gioca le sue carte migliori: con un secco 0-9 griffato da Matic, Monaco e Chicchisiola, le biancorosse sorpassano le avversarie, 11-14 (l’unico vantaggio delle ragazze di coach Corno), prima di essere superate di nuovo da Moncalieri, 19-16.

Nel secondo periodo, sul -2, 22-20, Vicenza subisce un break di 6-0 (28-20) che riuscirà in parte a lenire, chiudendo il tempino sul 29-24. Il terzo periodo è quello che le biancorosse giocano peggio. L’Akronos raggiunge il massimo vantaggio, + 11 (37-26 e 40-29) prima di vedere scendere il suo margine sotto la doppia cifra, 42-33. Nell’ultimo parziale, fino a tre minuti dalla fine, le beriche tallonano Moncalieri, ma, come già descritto sopra, l’epilogo sorride alle piemontesi. Valentina Stoppa, in panchina per onor di firma, sarà presente tra due settimane a Bolzano, contro l’Acciaerie Valbruna, alla ripresa del campionato.

Il prossimo fine settimana, al PalaVazzieri di Campobasso si disputeranno infatti le Final Four di Coppa Italia. La kermesse sarà animata dalle otto squadre: quelle che, per ogni girone, al termine dell’andata occupavano le prime quattro posizione. Girone Nord: Villafranca di Verona, Costa Masnaga, Crema e Moncalieri; girone Sud: Campobasso, Palermo, La Spezia e Faenza.

Moncalieri: Cordola 10, Diotti, Conte 7, Landi 11, Poletti, Berrad 3, Domizi 1, Katshitshi 5, Giangrasso 6, Bosco 6, Grigoleit 13, Hernandez 3

Vicenza: Matic 8, Chicchisiola 5, Destro M., Monaco 9, Colombo 8, Destro F.2, Stoppa ne, Gamba, Ferri 8, Santarelli, Zanetti 1