Basket, trasferta in Lombardia per il Famila Schio

Schio – Ultime battute per la regular season della serie A1 di pallacanestro femminile. Al termine della stagione regolare mancano infatti solo due giornate e il Famila Wuber Schio dovrà affrontare due trasferte, la prima a Sesto San Giovanni, la seconda ad Empoli. Ma andiamo con ordine. Alle 18 di domenica 17 marzo, per il 22esimo turno di Sorbino Cup, le arancioni saranno impegnate sul legno del PalaCarzaniga per la sfida contro le rossonere dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni.

Dando un’occhiata alla classifica, è netto il divario tra le due squadre: con 30 punti le scledensi occupano il secondo posto solitario, tra Venezia, prima in graduatoria a quota 32, e Ragusa, terza a 28. E’ di 14 punti, invece, il bottino accumulato dalle milanesi di coach Zanotti, ottave in classifica, in cerca di successi per migliorare il posizionamento in vista dei playoff. Le lombarde hanno gli stessi punti di Vigarano e due in meno di Lucca: in caso di parità, però, con entrambe le squadre gli scontri diretti non sono favorevoli a Sesto.

Il distacco tra le compagini, però, non deve ingannare e non è certo sinonimo di una gara dal risultato già scritto. Giusto un paio di settimane fa, ad esempio, nel corso delle Final Four di Coppa Italia, il Geas ha sconfitto prima Broni (quarti di finale), poi Venezia (semifinale) e si è arresa solo in finale, contro Ragusa. Le arancioni, invece, hanno ceduto il passo alle siciliane in semifinale.

Per quanto riguarda, invece, gli ultimi impegni delle scledensi, è impossibile non citare l’impresa compiuta in terra turca, a Mersin. Giovedì pomeriggio Famila ha violato il Servet Tazegul Spor Salonu (dove in questa stagione, su 19 incontri casalinghi, le padrone di casa hanno collezionato ben 16 vittorie tra campionato, Coppa di Turchia ed EuroCup), conquistando l’accesso alle semifinali di EuroCup Women, seconda competizione europea per club di basket femminile.

Tornando alla sfida di domenica, rispetto alla gara di andata (terminata con il punteggio di 73-42 per Schio), il Geas ha perso Virginia Galbiati. A metà febbraio, infatti, la guardia 26enne ha lasciato Sesto per vestire la casacca dell’ Ecodent Point Alpo, formazione veronese che milita nel girone Nord della serie A2.

Ecco le altre partita del 22esimo turno:

San Martino di Lupari – Vigarano

Ragusa – Battipaglia

Empoli – Venezia

Lucca – Torino

Riposa: Broni

Ilaria Martini