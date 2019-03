Basket, seconda vittoria di fila per la VelcoFin Vicenza

Vicenza – Vittoria bella e meritata quella conquistata ieri pomeriggio dalla VelcoFin Interlocks Vicenza. Tra le mura amiche del palasport di viale Goldoni, le biancorosse hanno infatti sconfitto, 58-46, le bergamasche della Fassi Edelweiss Albino.

Le lombarde hanno disputato la gara valida per la 23esima giornata del torneo di serie A2, senza la loro capitana, Ilaria Bonvecchio, ma con una Federica Iannucci da 10 in pagella, autrice di 23 punti (con 9/9 ai liberi e 7/14 dal campo).

Vicenza ha vinto di squadra mostrando il gioco più effervescente dell’anno nel primo e quarto periodo: bene il tiro da tre e tanti contropiedi a superare la zona schierata, per quasi tutta la partita, dall’allenatore ospite Giuliano Stibiel. Zona alla quale il tecnico biancorosso Aldo Corno ha risposto con un’aggressiva difesa individuale agile nello sporcare le linee di passaggio.

Passando ad un breve resoconto del match, la gara ha visto sempre in testa Vicenza, capace di chiudere il primo tempino a +11, 21-9. Positiva anche la seconda frazione, mandata in archivio sul 33-22. Le padrone di casa hanno saputo tenere a distanza le bergamasche, senza mai consentire loro di avvicinarsi troppo: il divario tra le due compagini non è infatti mai sceso sotto la doppia cifra.

Nel terzo periodo, invece, anche per merito di Brcaninovic, a bersaglio dalla lunga distanza, Albino si è riportato sotto in due occasioni: 38-36 (grazie ad un parziale di 5-14) o, poco dopo, 40-38. La VelcoFin è stata brava a reagire rimpolpando il suo vantaggio 45-39.

Nel quarto di chiusura, sul 45-48, Federica Monaco ha piazzato la zampata vincente: 9 punti della regista biancorossa hanno fatto balzare Vicenza a +14, 54-40. Come domenica scorsa, contro Ponzano, la squadra non si è fatta prendere dall’ansia ed ha gestito questo margine, porta a casa il risultato imponendosi 58-46 sprecando davvero poco.

Vicenza: Matic 6, Chicchisiola 2, Destro M., Monaco 14, Colombo 4, Destro F.,Mioni ne, Gamba ne, Ferri 13, Santarelli 11, Zanetti 8, Sartore ne

Albino: Iannucci 23, Agazzi ne, Silva, Panseri 4, Bonvecchio ne, Gionchilie ne, Valente 5, Brcaninovic 8, Pintossi 2, Peracchi 2