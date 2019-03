Basket, la VelcoFin Vicenza ospita Ponzano

Vicenza – Impegno casalingo domani, domenica 3 marzo alle 18, per la VelcoFin InterLocks Vicenza. A sfidare le biancorosse al palazzetto dello sport di viale Goldoni, nella 22esima giornata della serie A2 di basket femminile, saranno le biancoverdi della Polyglass Ponzano, di Ponzano Veneto, in provincia di Treviso.

Nella gara di andata, lo scorso novembre, furono le vicentine ad imporsi, ma oggi, rispetto a qualche mese fa, la situazione in casa VelcoFin è meno rosea. Vicenza, infatti, deve fare i conti con pesanti infortuni: per almeno altre due giornate non potrà contare su Valentina Stoppa (out per un problema alla caviglia), mentre la pivot Ivona Matic, dovrebbe tornare disponibile dalla prossima giornata di campionato.

La buona notizia riguarda il rientro di Anna Colombo, certamente non ancora al meglio, ma averla in campo, per le sue doti di velocità e di penetrazione e la sua ottima propensione ai rimbalzi, fa ben sperare coach Aldo Corno. “Aspettiamo con fiducia che questo momento negativo passi presto – ha infatti commentato l’allenatore biancorosso – così da poter recuperare le nostre infortunate e intanto stringiamo i denti”.

Ponzano è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali, da cardiopalma contro l’Akronos Moncalieri con punteggio di 83-82 dopo due tempi supplementari. Dal cambio dell’allenatore (ad inizio anno Filippo Campagnolo ha infatti preso il posto di Maurizio Sottana) e con l’arrivo in prestito dall’Umana Reyer Venezia, in serie A1, della guardia australiana Alexandra Ciabattoni (23 punti di media nelle tre gare fino ad ora disputate), Ponzano si è rivitalizzato e sicuramente arriverà a Vicenza per fare la sua partita.