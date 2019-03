Basket, impegno casalingo per il Famila Schio

Schio – Dopo la pausa per le Final Eight di Coppa Italia, domenica 10 marzo riprende la Sorbino Cup, 88esimo campionato italiano di basket femminile. Per la 21esima giornata di regular season (il turno precedente è stato posticipato al 24 marzo per lasciare spazio al torneo che ha visto trionfare Ragusa) le arancioni ospiteranno, al PalaRomare, le pavesi dell’Elcos Broni.

Entrambe le compagini hanno affrontato le Final Eight, senza centrare la finale. Schio, infatti, è stato fermato in semifinale da Ragusa; le biancoverdi, invece, sono uscite subito dalla kermesse (ai quarti), dopo aver rimediato una, per certi versi inaspettata, sconfitta nel derby lombardo contro Sesto San Giovanni.

C’è da aggiungere, poi, che giovedì sera il Famila ha incassato un altro risultato negativo contro le turche del Cukurova Basketbol in gara 1 dei quarti di EuroCup. Una sconfitta che, per come è maturata (fino a cinque minuti scarsi dalla fine il Beretta era avanti di 10), potrebbe aver lasciato qualche strascico alle ragazze di Pierre Vincent.

La partita di domani (palla a due alle 18) metterà dunque di fronte due squadre desiderose di cancellare gli ultimi risultati negativi e proseguire nel migliore dei modi il cammino in campionato. In casa Schio è sempre aperta la caccia al primo posto, occupato ora da Venezia, che dista solo due punti (30 quelli delle orogranata, 28 per le scledensi e la Passalacqua Ragusa, che però domenica osserverà il turno di riposo).

Le cestiste dirette dal tecnico Alessandro Fontana mirano a non perdere colpi, per consolidare il quarto posto (le Lupe di San Martino di Lupari, quinte in classifica, seguono con 4 lunghezze di ritardo). Posizionamento che, nei Playoff garantirebbe il vantaggio di avere la “bella” (l’eventuale gara 3 dei quarti di finale) in casa.

Di seguito le altre partite della decima giornata di ritorno:

Venezia – Sesto San Giovanni

Battipaglia – Lucca

Vigarano – Empoli

Torino – San Martino di Lupari

Riposa: Ragusa

Ilaria Martini