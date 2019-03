Schio – Ultima di regular season in trasferta ad Empoli per il Famila Wuber Schio. Domani, domenica 24 marzo alle 18, le arancioni saranno infatti di scena al PalaSammontana contro le biancorosse dell’Use Scotti Rosa, in una gara che non dovrebbe creare particolari grane alle scledensi.

E’ davvero ampia, infatti, la differenza in classifica tra le due truppe: il Famila è secondo (32 punti, frutto di 16 vittorie e 3 sconfitte) e cerca la vittoria per provare a concludere in testa il torneo. Le toscane, invece, sono none, a quota 8 punti (4 vittorie e 15 sconfitte) e non sono ancora certe di partecipare ai playoff.

Le partite di domenica, in calendario come recupero del 20esimo turno di Sorbino Cup (in programma il 3 marzo e posticipato per lasciare spazio alla Coppa Italia) chiuderanno la stagione regolare e, sulla base della classifica al termine di questa giornata, verrà stilata la graduatoria per la seconda fase del massimo campionato di basket femminile. Torneo che, tra l’altro, ha visto mutare la sua formula, dopo il ritiro di Napoli. In particolare non ci saranno i playout salvezza. La Dike, insomma, è stata considerata squadra retrocessa e questo implica che tutti gli altri 11 team che oggi militano in A1 prenderanno parte alla stagione 2019/2020.

Le formazioni che attualmente occupano le prime sei posizioni della graduatoria (vale a dire Venezia, Schio, Ragusa, San Martino di Lupari, Broni e Lucca) sono già classificate per i quarti di finale playoff, anche se l’ultima giornata potrebbe far mutare la classifica. In dettaglio, in caso di sconfitta delle veneziane e di vittoria del Famila, grazie alla differenza canestri favorevole negli scontri diretti, le arancioni scalzerebbero le orogranata dal primo gradino del podio. Le siciliane sono sicure del terzo posto, così come la Gesam del sesto, mentre il Fila e l’Elcos potrebbero anche veder invertita la loro posizione in graduatoria.

Le squadre dal settimo al decimo posto disputeranno invece le qualificazioni ai quarti di finale, con partite di andata e ritorno, e le due vincenti andranno a completare la griglia dei playoff. E’ davvero difficile pensare che le biancorosse di coach Alessio Cioni (che tra l’altro deve fare i conti con i problemi alla schiena della lunga Gabriele Narviciute) possano fare il colpaccio e sconfiggere Schio, così da blindare il nono posto.

In caso di sconfitta di almeno una tra Battipaglia (impegnata in trasferta contro Sesto San Giovanni) o Torino (fuori casa contro Ragusa), le toscane neopromosse si giocherebbero comunque le qualificazioni ai quarti. Nell’eventualità di arrivo a pari punti, la situazione di Empoli è di vantaggio sulle campane (+9 negli scontri diretti) e di svantaggio con le piemontesi, che si sono imposte all’andata come pure al ritorno.

Di seguito il programma completo della ventesima giornata:

Broni – Vigarano

San Martino di Lupari – Venezia

Empoli – Schio

Sesto San Giovanni – Battipaglia

Ragusa – Torino

Riposa: Lucca

Ilaria Martini