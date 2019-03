Basket, inizia l’avventura in Eurocup del Famila Schio

Schio – Messa da parte la sfortunata parentesi delle Final Eight di Coppa Italia (kermesse che ha visto le scledensi sconfitte da Ragusa, che poi ha conquistato la Coppa imponendosi 77-61 su Sesto San Giovanni), per il Famila Wuber Schio è tempo di volgere lo sguardo verso un altro obiettivo.

Domani, giovedì 7 marzo, inizierà infatti il cammino in EuroCup delle arancioni. In questa gara 1 dei quarti di finale della seconda competizione internazionale per club di basket femminile, in programma alle 20.30 al PalaRomare, le scledensi dovranno confrontarsi con un cliente davvero scomodo.

Si tratta della compagine turca del Cukurova Basketbol, che vantano atlete del calibro dell’ex Ragusa Astou N’Dour, e dell’ex Napoli Kelsey Bone, delle guardie Kim Mestdagh e Chelsea Gray e dell’ala piccola Alina Iagupova.

La formazione di Mersin, allenata da Ceyhun Yıldızoğlu, è una delle più accreditate per la conquista del titolo europeo e si presenterà a Schio con il suo ruolo di leader. Fino ad ora, infatti, la squadra turca non ha perso un colpo né in campionato (20 vittorie su 20 gare) né in Europa (10 successi in altrettante partite).

Il Beretta, invece, dopo aver un brutto avvio di Eurolega (7 sconfitte nelle prime sette uscite di regular season) ha aggiustato il tiro, risalito la classifica del girone A e conquistato l’accesso ai quarti di EuroCup. Da dicembre il Famila ha compiuto notevoli passi avanti, con continuità di gioco e di risultati. Gara 2 è in programma il 14 marzo, alle 16, a Mersin. Accederà alle semifinali il team che si aggiudicherà il doppio confronto.

Di seguito la griglia completa dei quarti di finale:

Carolo Basket – Blma

Nadezhda – Perfumerias Avenida

Lyon Asvel Féminin – Spar Citylift Girona

Famila Schio – Cukurova Basketbol

Ilaria Martini