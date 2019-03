Asiago – Grave incidente stradale questa mattina ad Asiago. E’ successo verso le 9.45, in via Pennar, dove un automobilista è a finito contro un albero, rimanedo gravemente ferito. L’uomo, un anziano del posto, che abita per altro nella zona, era alla guida di una Fiat Punto e percorreva la strada in discesa. Probabilmente per un malore, ad un certo punto ha perso il controllo della vettura andando a sbattere con violenza contro un albero.

Subito scattati i soccorsi, ai medici del Suem 118 le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che si ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso e l’uomo, che ha 81 anni, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza, in elicottero, all’ospedale di Trento.

E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno estratto l’anziano dalle lamiere contorte dell’abitacolo della macchina. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.