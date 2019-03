Arzignano, distrutta una centralina dell’Arpav

Arzignano – Una centralina per il controllo dell’aria, posizionata dai tecnici dell’Arpav su un palo dell’illuminazione pubblica ad Arzignano, in via Altura, è stata distrutta nei giorni scorsi. L’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ha sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri.

La centralina, definita tecnicamente campionatore passivo, serve per rilevare l’idrogeno solforato presente nell’aria, a tutela dei cittadini. Il misuratore è contenuto in una scatola capannina di contenimento, ed è stata collocata in via Altura il 4 marzo scorso.

Giovedì 14, i tecnici Arpav, tornati per recuperare i campioni, l’hanno trovato distrutto con la conseguente perdita di dati. Non si tratta di un episodio isolato, negli anni scorsi altri campionatori, collocati ad Arzignano, erano stati danneggiati. Arpav ha informato dei vari episodi anche il Comune di Arzignano e la Provincia di Vicenza.