Bassano del Grappa – Ennesimo incidente stradale nel quale un ciclista viene travolto da un’auto. E’ successo oggi, a Bassano, all’ora di pranzo, in viale Asiago, dove un giovane che viaggiava in sella alla sua bicicletta è stato investito e versa ora in condizioni molto gravi.

Ai soccorritori, intervenuti con tempestività, la situazione è apparsa subito molto seria, tanto che si è deciso di far intervenire l’elisoccorso, arrivato da Trento. Dopo essere stato stabilizzato, il ciclista ferito è stato portato con la massima urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ora ricoverato in rianimazione.