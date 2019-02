Vicenza, incontro per “Una Europa dei beni comuni”

Vicenza – “Un’Europa dei beni comuni”, è questo il titolo dell’iniziativa che si terrà a Vicenza venerdì 22 febbraio, alle 18, presso il Bar Sartea, in corso Santi Felice e Fortunato 362. Vi parteciperanno Elly Schlein, europarlamentare di Possibile e del gruppo Socialisti e Democratici, e Michele Fiorillo, del coordinamento nazionale DiEM25-European Spring, il movimento fondato dall’ex ministro greco dell’economia Gianīs Varoufakīs.

“L’incontro – spiegano gli organizzatori -, moderato dal giornalista e scrittore Stefano Ferrio, offrirà l’occasione per conoscere i punti salienti del Green New Deal per l’Europa, manifesto politico che affida il rilancio dell’economia e la creazione di nuovo lavoro alla riconversione ecologica del nostro modello di sviluppo, cercando così di coniugare e tenere insieme la giustizia sociale con la giustizia climatica. In questa visione trovano adeguato spazio le politiche di accoglienza e di solidarietà, di valorizzazione dei beni comuni e di partecipazione delle comunità locali”.

Oltre all’approfondimento sociale e politico, non mancherà, durante l’incontro, un momento di confronto con chi vorrà intervenire, ed infine ci sarà anche un aperitivo di saluto. Più tardi Elly Schlein e Michele Fiorillo saranno a Schio, presso il Circolo operaio di Magrè, per l’incontro “Un green New Deal dai municipi all’Europa”, con Giorgio De Zen, candidato sindaco a Schio per Coalizione Civica.