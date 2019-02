Vicenza, giocoleria e musica al Teatro Astra

Vicenza – Insolito spettacolo musicale proposto al Teatro Astra di Vicenza, per domenica 17 febbraio, dall’associazione Incontro sulla Tastiera. L’appuntamento è alle 17, con “As-solo”, uno spettacolo di giocoleria e comicità a ritmo di pianoforte a cura di I 4 Elementi Teatro, con Paolo Piludu, improbabile esperto di scope e racchette, e Paolo Casolo al pianoforte a ruota. Uno spettacolo di circo musicato, “fuori dai canoni” insomma, per divertire e stupire grandi e piccini.

Già lo scorso anno Incontro sulla Tastiera aveva aperto i suoi orizzonti al mondo del circo, con l’esperimento fatto grazie a Johann Sebastian Circus di Circo El Grito. Questa volta i protagonisti sono due vicentini, Casolo e Piludu, che hanno realizzato un lavoro di gioco e fantasia, in omaggio al cinema muto, grazie anche alla potenza della musica dal vivo. “As-solo” è uno spettacolo clownistitco, incentrato sulla forza espressiva e la stravaganza del personaggio protagonista ed il suo rapporto con la musica.

“Un uomo con cappotto prima – si legge nella presentazione dello spettacolo -, un improbabile campione sportivo poi, che attraverso il linguaggio non verbale ed una serie di ritmi musicali improvvisati porta in scena una sfida a colpi di racchette, scope ed oggetti bizzarri. Grazie al coinvolgimento del pubblico, chiamato ad interagire, e ad alcuni virtuosismi di giocoleria ed equilibrismo, lo spettacolo scivola tra risate ed immaginazione fino ad una assurda sfida sportiva”.

“Il nostro obbiettivo – spiega Mariantonietta Righetto Sgueglia, direttore artistico di Incontro sulla Tastiera – è proprio quello di sostenere e promuovere l’arte a tutti i livelli, far scoprire le tante sfaccettature e le bellissime fusioni e contaminazioni che possono nascere da più generi”. La compagnia I 4 Elementi, nata a Vicenza nel 2006, propone spettacoli in teatri, festival, piazze e feste di ogni sorta in tutta Europa e si fregia del riconoscimento in molti premi nazionali. Info: www.incontrosullatastiera.it. Prevendita: Pantharei.