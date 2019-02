Vicenza e provincia in breve

Un arresto dai carabinieri di Montecchio Maggiore –

Ancora un arresto da parte dei carabinieri di Montecchio Maggiore, che ieri sera, con i colleghi di Gazzo Padovano, hanno trovato e arrestato Gerthard Voga, albanese di 40 anni, residente a Gazzo Padovano, coniugato, pregiudicato, operaio, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Vicenza, dovendo scontare la pena di due mesi di reclusione, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, comminatagli per reati contro la pubblica amministrazione. Dopo le formalità di rito anche per Voga si sono aperte le porte del carcere di Vicenza, dove sconterà la pena.

Schio, una poesia al giorno per tutto il mese di marzo

Il 21 marzo 2019 l’Unesco celebra la Giornata mondiale della poesia, per riflettere sulla potenza del linguaggio poetico e per valorizzare le capacità creative di ogni persona. In occasione di questa ricorrenza, l’amministrazione comunale di Schio ha accolto l’invito di pubblicare sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook, per ogni giorno di marzo, una poesia di poeti italiani contemporanei. La raccolta di poesie è stata curata da Elisa Franchetti, promotrice dell’iniziativa. Poco meno di un anno fa, il 18 maggio 2018, il Comune di Schio ha sottoscritto il “Patto di lettura” assieme a una decina di altri soggetti, tra cui scuole, associazioni e gruppi, con lo scopo proprio di promuovere la diffusione della lettura. E’ stata così creata una forma di alleanza per la creazione di una rete cittadina che partecipi alla costruzione di una cultura del libro e della lettura con proprie iniziative.