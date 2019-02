Vicenza e provincia in breve

Schio, modifiche alla viabilità per lavori –

A Schio, da venerdì 1 a venerdì 15 marzo, via Pio X, nel tratto compreso tra le vie Slavazzi ed Europa Unita, verrà introdotto un senso unico alternato. Questa modifica della circolazione stradale si renderà necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori di potenziamento delle reti gas metano e acquedotto. Anche nelle vie laterali che intersecano via Pio X, a seconda della corsia di marcia soggetta ai lavori, sarà istituito il senso unico di marcia. Sul posto, queste modifiche alla viabilità saranno comunicate con idonea segnaletica stradale.

Thiene, Moments Musicaux venerdì in bibliteca

Riprendono i venerdì di letture e musica nella biblioteca di Thiene con i giovani degli istituti musicali thienesi e gli studenti del liceo classico Corradini. Il secondo appuntamento di Moments Musicaux è in programma venerdì primo marzo, dalle 18.30 alle 19, nella sala incontri al terzo piano della biblioteca di via Corradini.

Montecchio letture e laboratori in biblioteca

La biblioteca civica di Montecchio Maggiore propone tre appuntamenti gratuiti con letture e laboratori creativi per bambini. Il primo “Personaggi animati”, con Raffaella Rotondaro, è in programma sabato 2 marzo, dalle 15 alle 18, ed è dedicato a bambini dai 6 agli 8 anni; sabato 16 (sempre con orario 15-18), Alberta Curti proporrà a bambini dagli 8 ai 10 anni “Libro origami”; per finire, sabato 30 marzo Alberta Curti terrà l’incontro “Albero cromatico”, dedicato a bambini tra gli 8 e i 10 anni. Per informazioni si può contattare la biblioteca (0444698874; biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it). Le attività sono a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria entro il sabato precedente a quello del laboratorio scelto.

Montecchio, domenica c’è la Festa del gatto

Seconda edizione della Festa del gatto, domenica 3 marzo, a Montecchio Maggiore. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Gatto Ovest e con l’Enpa di Arzignano. L’appuntamento è per le 15 nella sala civica Corte delle filande, dove saranno allestiti stand informativi sui prodotti per gatti e si potranno ascoltare i consigli del veterinario e del comportamentista. Spazio al divertimento con lo spettacolo di sand art (lavagna di sabbia) di Erica Abelardo, ai truccabimbi e alla merenda con biscotti, offerta a tutti i bambini. In programma anche le premiazioni del concorso fotografico lanciato dall’associazione Gatto Ovest e del concorso (letterario e video) riservato alle scuole e promosso dal Comune. In palio contributi economici per l’acquisto di materiale didattico. Saranno infine esposte le foto di gatti in adozione e verranno illustrati i progetti di adozione a distanza.

Dueville, sabato a teatro con “Coinquilino cercasi”

La rassegna Radici, organizzata da Dedalofurioso e dalla compagnia teatrale La Calandra, con il patrocinio del Comune di Dueville, porta sul palco del cinema teatro Busnelli lo spettacolo “Coinquilino cercasi… Ch’el cielo me la manda bona”, della compagnia TeatroInsieme di Zugliano. L’appuntamento con questa commedia in due atti, liberamente tratta da “Vin Santo”, di Roberto Giacomozzi, è per le 20.45. I biglietti sono in vendita a 8 euro, l’intero, e a 5 il ridotto. Per informazioni: www.dedalofurioso.it; info@dedalofurioso.it.