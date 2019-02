Vicenza e provincia in breve

Schio, viabilità modificata per lavori –

Per consentire i lavori di manutenzione della copertura di un edificio, dalle 8 alle 17.30 di lunedì 25 febbraio, via Pasubio, a Schio, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra le vie XX Settembre e Giovanni Battista Conte. Dal divieto di transito sono esclusi i residenti e frontisti della via, compatibilmente con le esigenze del cantiere. A questo link è pubblicata l’ordinanza indicante la modifica della circolazione stradale.

“Racconti dal Marocco” domani in biblioteca a Bassano

Torna in biblioteca a Bassano del Grappa la rassegna “Volta la carta”, letture per i più piccoli dedicate alle culture e alle tradizioni del mondo: un giro del mondo in sei tappe accompagnati da lettori madrelingua che faranno conoscere ai bambini alcune particolarità dei diversi paesi e faranno ascoltare il suono delle diverse lingue. Il primo appuntamento, “Racconti dal Marocco”, è in programma domani, sabato 23 febbraio, dalle 10 alle 11.30. L’incontro è pensato per l’appuntamento bambini di 8-10 anni: una lettrice marocchina e una italiana leggeranno delle storie di quel paese e condurranno un laboratorio interculturale dedicato alla musica e alla scrittura del mondo arabo.

Serata sullo yoga a Montecchio Maggiore

Incontro con tema sullo yoga, lunedì 25 febbraio alle 19.30 nella biblioteca civica di Montecchio Maggiore, in via San Bernardino. Manuela Piccardo parlerà della sua esperienza come praticante e insegnante, del suo particolare approccio, degli svariati viaggi compiuti in India per approfondire questa disciplina e di molto altro ancora. L’ingresso a questa serata è libero. Per maggiori informazioni si può contattare la biblioteca: 0444 698874; biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Schio, al Megahub si parla di disegno in 3D

Alle 19 di giovedì 28 febbraio, al primo piano di Megahub, in via Paraiso, a SCHIO, si terrà un incontro gratuito sul disegno in 3D, nel quale verranno illustrati anche i diversi software che si possono usare e le attività formative che trattano questo tema. Saranno presenti alcuni progettisti che, durante i loro corsi, condurranno i partecipanti a realizzare autonomamente dei disegni in 3D con Blender (software libero e multipiattaforma di modellazione, rigging, animazione, compositing e rendering di immagini tridimensionali); Rhinoceros (in grado di creare, modificare, analizzare, documentare, renderizzare, animare e tradurre curve, superfici, solidi, nuvole di punti e mesh poligonali Nurbs) e con le soluzioni Solidworks (che coprono tutti gli aspetti del processo di sviluppo di un prodotto: progettazione, verifica, progettazione sostenibile,comunicazione e gestione dei dati). Per maggiori informazioni si può visitare questa pagina.

Schio, consegnate le borse di studio comunali

Giovedì 21 febbraio la sala consiliare del Comune di Schio ha ospitato la cerimonia di consegna di 20 borse di studio comunali a studenti meritevoli, con la presenza del sindaco, Valter Orsi, e dell’assessore all’istruzione, Roberto Polga. 13 borse di studio, di 250 euro, sono state date a studenti iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 al primo anno di una scuola secondaria di secondo grado e 7 borse di studio, da 500 euro, a studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea. Per l’assegnazione delle borse di studio si è tenuto conto del merito scolastico e del valore Isee. “Auguro che ciascuno di voi si riempia di conoscenza e competenza per affrontare il futuro con quell’elasticità e flessibilità mentale che il mondo del lavoro richiede sempre di più – ha detto agli studenti l’assessore Polga – e che possiate trovare la vostra strada nella vita”.