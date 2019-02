Vicenza e provincia in breve

Ancora una truffa online. Vittima una donna di Lonigo –

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, il 20 febbraio 2019 a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato a piede libero, per il reato di truffa, un 36enne, le cui iniziali sono G.D.I., residente a Taranto. L’uomo, utilizzando Facebook in una apposita pagina dedicata alle inserzioni on line, aveva pubblicizzato la vendita di un elettrodomestico inducendo il potenziale acquirente, una donna di 57 anni residente a Lonigo, ad effettuare un bonifico di 150 euro a favore di una carta prepagata risultata intestata all’indagato che, successivamente, si rendeva irreperibile a qualsiasi chiarimento circa la mancata definizione dell’accordo di vendita.