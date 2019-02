Vicenza e provincia in breve

Valdagno, chiuso l’ufficio postale di Maglio di Sopra –

Nella giornata di lunedì 18 febbraio, gli sportelli postali di Maglio di Sopra, frazione del Comune di Valdagno, saranno chiusi per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di tinteggiatura dei locali. Sarà garantita la consegna di posta ordinaria e raccomandate, con un’apertura temporanea dalle 12 alle 13. Per ogni altro servizio è possibile rivolgersi agli altri uffici del territorio.

Arzignano, importanti modifiche alla viabilità per lavori

Sabato 16 e domenica 17 febbraio, tra le 8 e le 17.30, ad Arzignano è prevista una modifica alla viabilità in via dei Mille, per consentire la manutenzione del verde pubblico (lavori di potatura dei platani). Le modifiche introdotte consistono nell’istituzione di un senso unico, con cambio corsia, in direzione Vicenza, provenendo da Chiampo, nel tratto compreso tra gli incroci con via Stadio e via Lepanto; i veicoli con direzione Chiampo, provenendo da Vicenza, saranno deviati lungo via Lepanto e via Stadio, con la chiusura dell’uscita da via Lepanto in direzione Chiampo; in vigore un obbligo di svolta a sinistra (direzione Vicenza) per quanti si immettono in via dei Mille provenendo da via Pagani, Sorio, San Martino, Solferino; istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, nel tratto sud-est di via Stadio tra via dei Mille e via Lepanto, per consentire la manovra di eventuali mezzi pesanti; infine verrà istituito un senso unico alternato nel tratto tra la rotatoria del ponte di San Zeno e l’incrocio con via Stadio lungo via dei Mille, secondo le esigenze e l’andamento del cantiere.

Schio, i valori del parkour nel film Etre et Durer

Alle 10.30 di sabato 16 febbraio, al cinema Salesiani di Schio, verrà proiettato il film “Etre et Durer” e poi ci sarà un incontro con la regista, Serena Mignani. L’iniziativa è organizzata dall’associazione sportiva Krap. La pellicola, adatta a ragazzi e famiglie, parla del percorso della madre di un giovane appassionato di parkour, dell’approfondimento dei valori della disciplina e delle sfumature che ha nelle varie parti del mondo. Ingresso unico 5 euro.

Vicenza, viaggio nella vita del compositore Tchaikovsky

Proseguono, a Palazzo Chiericati, a Vicenza, le proposte dell’Officina dei Talenti, nell’ambito del cartellone “Parole e musica in museo”, curato dall’assessorato alle attività culturali in collaborazione con le associazioni del territorio. Sabato 16 febbraio, alle 18, è in programma un vero e proprio tuffo nel passato e nella vita del compositore russo Piotr Ilic Tchaikovsky, con l’appuntamento dal titolo “Viaggio nel paese dei ricordi”, condotto dal mezzosoprano Victoria Lyamina che, pur vivendo in città ormai da anni, è nata e ha compiuto gran parte della sua formazione artistica a Mosca. Con la pianista Paola Guiotto, la violoncellista Annalisa Petrella e le letture di Paolo Caduro, verrà proposto un viaggio nella travagliata vita del compositore. A compendio del racconto, le immagini proiettate sul maxi schermo del salone d’Onore accompagneranno in una vera e propria immersione nei suggestivi paesaggi russi. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Officina dei Talenti, 3455382198, viverelavilla@libero.it.