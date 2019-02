Vicenza e provincia in breve

Bassano, Ponte degli Alpini chiuso 3 giorni per lavori –

Come già anticipato, iniziano nei prossimi giorni i lavori di sollevamento del Ponte degli Alpini. Per garantire lo svolgimento dell’intervento in sicurezza il ponte sarà chiuso al passaggio pedonale dalle ore 8 di mercoledì 6 febbraio alle ore 19 di venerdì 8 febbraio o comunque fino al termine delle operazioni.

Impianti termici, controlli da metà febbraio a Vicenza

Iniziano a metà febbraio i controlli, a Vicenza, sugli impianti termici che, come previsto dalla Regione, devono essere effettuati dal Comune. Hanno lo scopo di garantire la sicurezza e una maggiore efficienza energetica. Il precedente periodo di controlli, effettuato nella stagione 2016 – 2017, aveva rivelato una percentuale abbastanza elevata di impianti che avevano necessità di intervento. Su 145 impianti controllati, infatti, l’58% non erano conformi. I controlli proseguiranno fino a marzo. Le famiglie sorteggiate per il controllo verranno avvisate con una raccomandata con cui viene fissato un appuntamento. La campagna prevede una spesa di ventimila euro.

Vicenza, concluse analisi Arpav alla scuola 2 giugno. Presto la bonifica

Si sono conclusi, a Vicenza, gli accertamenti di Arpav sul terreno che dovrà essere asportato dal giardino della scuola 2 giugno, dove è necessario un intervento di bonifica. La bonifica prevede la rimozione e lo smaltimento del materiale presente per i primi 50 centimetri e il ripristino degli scavi utilizzando terreno vegetale e garantendo anche il mantenimento di numerosi alberi. I lavori, il cui cantiere è già approntato, verranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mastrotto Giorgio di Brendola e Ica Consorzio artigiani associati. Gli alunni, che ora stanno frequentando le lezioni alla scuola Giuriolo a Santa Maria Nova, potranno ritornare in sede una volta conclusi i lavori.

Istituto Salvi, festeggiata un’ospite che ha compiuto 105 anni

Grandi festeggiamenti, ieri, all’istituto Salvi di Vicenza, per i 105 anni di Ida Maria Lucatello, che non ha fatto mistero del suo segreto di longevità: “Meso goto pien de vin alla volta, sopratuto rosso, ma va ben anca bianco, basta che el sia vin”. A portarle gli auguri dell’amministrazione comunale è stata l’assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino. Nata a Piazzola sul Brenta il 31 gennaio 1914, la signora Lucatello ha avuto tre sorelle, di cui una vissuta fino a 102 anni, e tre figli. Una delle sue passioni sono stati i viaggi. La signora Ida racconta di aver viaggiato in nave e che dall’areo ha visto tutta l’Italia. Tra le altre sue passioni, il gioco del Lotto, le carte, la lettura, i cruciverba ed anche andare al mercato.